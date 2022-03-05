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Shell извинилась за закупку российской нефти

Компания Shell извинилась за необходимость закупать российскую нефть

Фото: Toby Melville / Reuters

Англо-нидерландская нефтегазовая компания Shell извинилась за необходимость закупать российскую нефть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в Twitter-аккаунте компании.

«Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе», — говорится в заявлении.

В компании пояснили, что грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками, и заверили, что «продолжат выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно». Однако подчеркивается, что на это потребуется время.

Представители Shell пообещали направить прибыль, полученную за счет российской нефти, в специальный фонд, средства из которого могут быть затем направлены на оказание помощи населению Украины.

Ранее сообщалось, что Shell, несмотря на объявленный уход из России, купила партию российской нефти марки Urals у трейдера Trafigura с рекордной скидкой в 28,5 долларов за баррель по отношению к Brent. По словам трейдеров, после переработки и последующей продажи нефти с этой поставки Shell получит прибыль примерно в 20 миллионов долларов.

Марина Совина
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