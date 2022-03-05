Словакия опровергла планы передать самолеты Украине
Минобороны Словакии заявило, что не планирует передавать Украине свои самолеты
Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова опровергла планы передать свои самолеты Украине. Ее слова передает РИА Новости.
«Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было», — констатировала Коваль-Какашчикова. Она заявила, что передать другой стране такой важный элемент защиты воздушного пространства без адекватной замены нельзя.
3 марта словацкое правительство на заседании 3 марта одобрило выделение Украине военной помощи в размере 6,27 миллиона евро. Ранее Словакия уже предоставила Украине военную помощь на общую сумму 32,2 миллиона евро.