Словакия опровергла планы передать самолеты Украине

Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова опровергла планы передать свои самолеты Украине. Ее слова передает РИА Новости.

«Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было», — констатировала Коваль-Какашчикова. Она заявила, что передать другой стране такой важный элемент защиты воздушного пространства без адекватной замены нельзя.

3 марта словацкое правительство на заседании 3 марта одобрило выделение Украине военной помощи в размере 6,27 миллиона евро. Ранее Словакия уже предоставила Украине военную помощь на общую сумму 32,2 миллиона евро.