Бывший замглавы ГИБДД Удмуртии получил срок за попытку скрыть нарушение жены

Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор бывшему заместителю начальника управления ГИБДД по Удмуртии по делу о служебном подлоге, на который он пошел ради жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Экс-полицейский признан виновным в совершении преступления и получил срок — он осужден на один год лишения свободы в колонии общего режима.

Из приговора следует, что в ноябре 2019 года автомобиль супруги замглавы ГИБДД республики, которая также служит в системе МВД, остановился под знаком «Остановка запрещена». Экс-полицейский попытался скрыть нарушение правил дорожного движения и дал незаконное указание подчиненному — заместителю начальника ижевского отдела ГИБДД, а тот приказал инспектору оформить протокол на другого человека.

Факт подлога был выявлен сотрудниками собственной безопасности МВД и ФСБ. В отношении подчиненных осужденного гаишника дело было прекращено в связи с их деятельным раскаянием.