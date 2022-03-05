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В МИД потребовали гарантировать отсутствие влияния санкций на отношения с Ираном

Лавров потребовал от США, чтобы санкции не мешали сотрудничеству России с Ираном

Фото: пресс-служба МИД РФ

Санкции США и западных стран не должны мешать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Министр указал, что Москва потребовала от Вашингтона гарантий, что санкции не затронут режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в СВПД по иранской ядерной программе.

«Мы запросили американских коллег, поскольку они здесь правят балом, чтобы нам дали письменные гарантии, как минимум на уровне государственного секретаря, что нынешний процесс, запущенный Соединенными Штатами, ни в коей мере не будет ущемлять наши права по свободному, полноценному торгово-экономическому, инвестиционному взаимодействию, военно-техническому взаимодействию с Исламской Республикой Иран», — объяснил дипломат.

Ранее Лавров прокомментировал сроки третьего раунда переговоров Москвы и Киева. По его словам, Киев «постоянно придумывает предлоги», чтобы отложить дату начала очередного раунда переговоров с Москвой. Он подчеркнул, что ситуация с затягиванием переговорного процесса «выглядит странно», ведь российская сторона четко обозначила свои условия.

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Виктория Кондратьева
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