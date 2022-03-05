Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров прокомментировал сроки третьего раунда переговоров Москвы и Киева

Глава МИД Лавров заявил, что Украина пока не предложила сроки третьего раунда переговоров

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Украина пока не предложила сроки третьего раунда переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы, как хорошо было известно украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда», — прокомментировал министр.

Лавров отметил, что Киев «постоянно придумывает предлоги», чтобы отложить дату начала очередного раунда переговоров с Москвой. По его мнению, ситуация с затягиванием переговорного процесса «выглядит странно», ведь российская сторона четко обозначила свои условия.

Ранее глава МИД заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Москвой. Так Лавров прокомментировал недавние заявления украинского лидера о бездействии альянса по отношению к ситуации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.