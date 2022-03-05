Лавров прокомментировал сроки третьего раунда переговоров Москвы и Киева

Украина пока не предложила сроки третьего раунда переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы, как хорошо было известно украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда», — прокомментировал министр.

Лавров отметил, что Киев «постоянно придумывает предлоги», чтобы отложить дату начала очередного раунда переговоров с Москвой. По его мнению, ситуация с затягиванием переговорного процесса «выглядит странно», ведь российская сторона четко обозначила свои условия.

Ранее глава МИД заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Москвой. Так Лавров прокомментировал недавние заявления украинского лидера о бездействии альянса по отношению к ситуации на Украине.