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Лавров обвинил Зеленского в попытке спровоцировать конфликт между Россией и НАТО

Глава МИД России Лавров заявил, что Зеленский хочет спровоцировать конфликт НАТО и РФ

Фото: пресс-служба МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Министр отметил, что «постоянные озлобленные заявления» Зеленского не добавляют оптимизма. «И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит, он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров... Получается, что он все-таки стремится спровоцировать конфликт», — сказал Лавров, напоминая об упреках украинского президента в адрес НАТО за то, что альянс не захотел устанавливать над Украиной бесполетную зону.

Ранее Зеленский раскритиковал НАТО за решение не вводить бесполетную зону над украинской территорией. Он выразил сомнения в том, что альянс может кого-то защитить, в том числе и сами страны блока.

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5 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что страны Североатлантического альянса прекрасно осознают невозможность прямого участия в происходящем вокруг Украины. Он также подчеркнул, что РФ не намерена разделить Украину на части, проводя специальную операцию по денацификации и демилитаризации этой территории.

4 марта глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила причины невмешательства НАТО в конфликт на Украине. По ее словам, альянс хочет избежать «безграничной эскалации» во всей Европе.

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Алина Гончарова
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