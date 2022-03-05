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Кремль прокомментировал действия НАТО на Украине

Песков заявил, что в НАТО прекрасно понимают невозможность прямого участия на Украине

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле видят, что страны НАТО прекрасно понимают невозможность прямого участия в происходящем вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы в данном случае свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчет в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины», — прокомментировал официальный представитель Кремля действия альянса.

Также Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал альянс за решение не вводить бесполетную зону над украинской территорией. «Я не думаю, что это требует какой-то реакции или формулирования какого-то отношения», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что Россия не намерена разделить Украину на части, проводя специальную операцию по денацификации и демилитаризации этой территории. Он отметил, что таким образом Москва добивается изменения баланса сил в сфере безопасности в Европе.

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Дмитрий Сотак
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