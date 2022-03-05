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Потерянный кошелек с четырьмя тысячами долларов вернулся к владельцу

Прохожий нашел кошелек на людной площади и вернул его владельцу, не взяв денег

Кадр: UPI

Приезжему из Гондураса вернули кошелек с четырьмя тысячами долларов наличными, который он потерял на Таймс-сквер в американском городе Нью-Йорк. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Эдуардо Мартинез, который работает рядом с Бродвеем, спешил на работу и потерял кошелек с деньгами на Таймс-сквер, где обычно гуляет множество туристов.

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Владелец вернулся на людную площадь и искал кошелек, когда к нему подошли двое полицейских и сообщили, что его вещь нашел на земле прохожий и передал им. Полицейские подтвердили личность Мартинеза и вернули ему кошелек. Гондурасец был удивлен, когда обнаружил, что незнакомец не взял денег.

Он подчеркнул, что благодарен за возвращение кошелька и отметил, что этот случай доказывает, что в мире еще остались добрые люди.

Ранее сообщалось, что в российском городе Абдулино, Оренбургская область, два школьника обнаружили женский кошелек с сотней тысяч рублей и помогли вернуть его хозяйке. Приятели посовещались и отнесли утерянную вещь в полицейский участок.

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Алиса Дмитриева
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