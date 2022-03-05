Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам

Россиянка отдохнула в Турции в феврале за 80 тысяч рублей и удивилась соотечественникам, которые не знают английский язык на базовом уровне. Впечатления девушки публикует портал «Тонкости туризма».

Путешественница призналась, что она долго выбирала направления для поездки, а доступных предложений почти не было. «В Египте за такую сумму получите только кошмар, в более теплые страны вообще не улететь», — рассказала она. В итоге она решила полететь в Турцию, где в конце зимы довольно много развлечений для туристов: анимация, экскурсии, хамам и подогреваемые бассейны.

Главным плюсом гостиницы автор назвала большую территорию с настоящим сосновым лесом. При этом она отметила, что персонал в основном говорит на английском языке, что раздражает некоторых туристов из России.

«Я вот тоже не большой знаток английского, но в ресторане все подписано на русском языке, а на нужный конкретный кусок можно и пальцем указать. Любят люди делать проблему из ничего», — заявила туристка.

Ранее в марте сообщалось, что Турция не планирует закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов. Как заявил глава турецкого МИД, комментируя возможность введения ограничений, страна не присоединится к санкциям в отношении российских авиакомпаний.