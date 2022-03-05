Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам

Российская туристка рассказала об отдыхе в Турции в феврале за 80 тысяч рублей

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Россиянка отдохнула в Турции в феврале за 80 тысяч рублей и удивилась соотечественникам, которые не знают английский язык на базовом уровне. Впечатления девушки публикует портал «Тонкости туризма».

Путешественница призналась, что она долго выбирала направления для поездки, а доступных предложений почти не было. «В Египте за такую сумму получите только кошмар, в более теплые страны вообще не улететь», — рассказала она. В итоге она решила полететь в Турцию, где в конце зимы довольно много развлечений для туристов: анимация, экскурсии, хамам и подогреваемые бассейны.

Материалы по теме:
«Весь мир отрезан от России сейчас» Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
«Весь мир отрезан от России сейчас»Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
14 апреля
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами. Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
18 июня

Главным плюсом гостиницы автор назвала большую территорию с настоящим сосновым лесом. При этом она отметила, что персонал в основном говорит на английском языке, что раздражает некоторых туристов из России.

«Я вот тоже не большой знаток английского, но в ресторане все подписано на русском языке, а на нужный конкретный кусок можно и пальцем указать. Любят люди делать проблему из ничего», — заявила туристка.

Ранее в марте сообщалось, что Турция не планирует закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов. Как заявил глава турецкого МИД, комментируя возможность введения ограничений, страна не присоединится к санкциям в отношении российских авиакомпаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами
Ведущий Первого канала назвал защищающий от распространенного вида рака продукт
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.