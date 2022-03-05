В России задержали украинского моряка по подозрению в призыве к экстремизму

Во Владивостоке задержали украинского моряка с судна МSC RICARDA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, уроженец Херсона был задержан по подозрению в распространении экстремистских материалов в соцсетях. На него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Глава первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский, в свою очередь, рассказал, что судно МSC RICARDA стояло в городе с 27 февраля по 4 марта. Он также отметил, что еще рано говорить о наказании для украинского моряка, который, предположительно, публично призывал к экстремисткой деятельности, идет процесс выявления обстоятельств произошедшего.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Астрахани по подозрению в экстремизме, направленном против служителей церкви. По данным спецслужб, астраханец написал комментарий под постом в соцсети «ВКонтакте» с призывом совершать преступления в отношении священников. С фигурантом дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления других эпизодов противоправной деятельности.