Посол России призвал США наладить двусторонний диалог

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских законодателей обратиться к здравомыслию и заняться налаживанием двустороннего диалога. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Он отметил, что сенатор-республиканец Рик Скотт «по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами».

Антонов предупредил, что попытки внешнего вооруженного вмешательства в специальную военную операцию России на Украине могут привести к беспрецедентным последствиям.

«Призываем законодателей США вернуться к здравомыслию и заняться налаживанием диалога, вместо того чтобы паразитировать на грубой русофобии», — подчеркнул он.

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США забрать свое ядерное оружие и «вернуть его домой», а созданную для него инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Как заявил министр, для России неприемлемо то, что американское ядерное оружие находится на территории нескольких европейских стран.

