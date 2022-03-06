В Минобороны рассказали об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы (ВС) России продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры Украины, за время спецоперации было уничтожено более 2,2 тысячи таких объектов. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что к настоящему моменту было уничтожено 2203 военных объекта, в числе которых 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 71 радиолокационная станция.

«Уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата», — добавил Конашенков.