В Докучаевских чтениях приняли участие молодые ученые из разных стран

В Санкт-Петербургском университете прошли юбилейные ХХV Докучаевские молодежные чтения, которые в этом году были посвящены сразу двум важным датам — 95-летию Почвенного института имени В. В. Докучаева и 100-летию кафедры почвоведения СПбГУ. Мероприятие прошло в смешанном формате. Об этом говорится в сообщении университета. По традиции стартовала молодежная конференция в день рождения отца-основателя отечественного почвоведения Василия Васильевича Докучаева — 1 марта. В университете подчеркивают, что в этом году, несмотря международную ситуацию, сделан акцент на сохранение дружеских отношений с зарубежными партнерами и реализацию международных проектов.

«Будущее почвоведения конечно, находится в руках молодых ученых, поэтому я очень рад приветствовать всех участников юбилейных XXV Докучаевских молодежных чтений. Для почвоведов Санкт-Петербургский государственный университет — это святое место. Именно в Актовом зале здания Двенадцати коллегий в 1883 году Василий Васильевич Докучаев защитил свою диссертацию на тему "Русский чернозем". Его идеи — это новое понимание почвы и ее роли в жизни человека. Благодаря его открытиям произошли большие изменения в парадигме естествознания. Это было революционное событие в науке. И неслучайно тема молодежных чтений юбилейного года — это "Почва — жизнь"», — рассказал профессор СПбГУ, научный руководитель ФГБНУ «Центральный музей почвоведения имени В. В. Докучаева» Борис Апарин.

Стоит отметить, что Докучаев — знаковая фигура как для российской, так и для мировой науки. Его открытия повлияли не только на почвоведение, но и на географические и геологические науки.

Именно по этой причине Докучаевские чтения продолжаются кафедрой почвоведения в стенах Института наук о Земле. «В 2024 году мы будем отмечать 300-летие Санкт-Петербургского государственного университета. Надо заметить, что преподавание наук, связанных с минералами, горными породами и живым наполнением нашей планеты, — все это началось с самого основания СПбГУ. Но подлинный всплеск естественных наук, конечно, приходится на середину и вторую половину XIX века. И роль Василия Васильевича Докучаева по привлечению в Университет самых талантливых молодых ученых бесценна. Она может быть даже более важной, чем его чисто научные труды, потому что каждый из его учеников стал основателем нового направления в науке. Именно поэтому Докучаевские молодежные чтения настолько устойчивы к внешним воздействиям и продолжаются так долго. Я уверен, что современное почвоведение продолжит активно взаимодействовать с науками о Земле и с биологическими науками», — подчеркнул директор Института наук о Земле СПбГУ Кирилл Чистяков.

К словам вице-президента Русского географического общества присоединился и директор ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт имени В. В. Докучаева» академик РАН, профессор Андрей Иванов. Он отметил, что «Докучаев создал науку, которая уникальна». «Это, наверное, единственная наука с исходно русскими корнями. Феномен Василия Васильевича Докучаева заключается еще и в том, что он собрал плеяду замечательных ученых, которые посвятили себя почвоведению в непростые для России времена», - отметил он.

«В прошлом году Докучаевские чтения проходили под эгидой 175-летия этого великого русского ученого, который более 25 лет трудился в СПбГУ. Все прошло на очень высоком уровне. В этом году нам предстоит также провести ряд замечательных мероприятий, посвященных 95-летию Почвенного института имени В. В. Докучаева и 100-летию кафедры почвоведения СПбГУ. В этом смысле Докучаевские чтения открывают наши планы. Мы также продолжаем активно сотрудничать с Русским географическим обществом для популяризации почвоведения», — заключил Андрей Иванов.

Особое место в работе конференции заняла школьная секция «Почва и экосистемы». Самые юные участники конференции представили результаты своих первых научных исследований, тематика которых охватывала наиболее актуальные проблемы современного почвоведения.

