Доверие россиян армии в Госдуме назвали проявлением собственной идентичности

Армия является основообразующим явлением для российской идентичности, и эта идентичность в критической ситуации проявляет себя. Такое мнение в беседе в «Лентой.ру» высказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя итоги опроса ВЦИОМ, посвященного восприятию россиянами специальной военной операции России на территории Украины.

«Для российской идентичности армия является основообразующим явлением. Ни один народ в истории не имеет таких военных традиций, таких славных героев, таких военных полководцев как Россия. Возьмем Францию, Англию — там все герои исчисляются десятью человеками и, как правило, они ограничиваются одним небольшим периодом истории. Про США и говорить нечего, — отметил Олег Матвейчев. — Мы всегда воспитывались на исторических событиях, связанных с нашей армией, с нашими победами и славными традициями. Естественно, в критической ситуации эта идентичность проявляется, что и демонстрирует проведенный опрос: народная память, народная идентичность никуда не делась за время мирной жизни и снова проявила себя. Армия — всегда наша надежда и опора, как говорил император Александр III, "У России есть только два союзника — ее армия и флот"».

По данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян доверяют российской армии (84 процента). Скорее не доверяет каждый десятый (10 процентов). Кроме того, 70 процентов опрошенных полагают, что военная операция для российских войск скорее проходит успешно. Еще 14 процентов считает, что скорее неуспешно, а 16 процентов затруднились дать оценку.

Также, согласно опросу, поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 71 процент россиян. Каждый пятый скорее не поддерживает (21 процент). Затруднились ответить 8 процентов.

Кроме того, по мнению 46 процентов россиян, специальная военная операция в Украине преследует цели защитить Россию и не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины. Каждый пятый считает, что операция проводится, чтобы изменить политический курс Украины (19 процентов), 18 процентов ответили, что ее цель — защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, 5 процентов — оккупировать Украину и присоединить ее к России.