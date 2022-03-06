Мариуполь покинули 67 мирных жителей

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям, передает РИА Новости.

Среди эвакуированных есть жители населенных пунктов Ляпино и Виноградное. По данным источников, в их числе — лежачие больные и старики.

Город 5 марта также покинули 17 мирных граждан, которые рассказали, что в населенном пункте есть тысячи людей, готовых покинуть территорию в направлении на восток. Они уточнили, что «нацисты жестко пресекают любые попытки». По словам свидетелей, украинские военные также могут применять оружие на поражение.

Кроме того, украинская армия удерживает иностранцев. Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине уточнил, что Киев отказывается их выпускать, так как боится, «что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру».

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля обратился к нации и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)