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Мариуполь покинули 67 мирных жителей

Военные ДНР помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям, передает РИА Новости.

Среди эвакуированных есть жители населенных пунктов Ляпино и Виноградное. По данным источников, в их числе — лежачие больные и старики.

Город 5 марта также покинули 17 мирных граждан, которые рассказали, что в населенном пункте есть тысячи людей, готовых покинуть территорию в направлении на восток. Они уточнили, что «нацисты жестко пресекают любые попытки». По словам свидетелей, украинские военные также могут применять оружие на поражение.

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Кроме того, украинская армия удерживает иностранцев. Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине уточнил, что Киев отказывается их выпускать, так как боится, «что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру».

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля обратился к нации и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)

Марина Совина
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