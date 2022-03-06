Стали известны подробности о радиационном фоне на Запорожской АЭС

Украинский регулятор проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на ядерных объектах Украины, пишет ТАСС со ссылкой на заявление.

Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме, раскрыли подробности эксперты. На атомной электростанции добавили, что «любые действия по управлению станцией требуется предварительно согласовывать с российским офицером».

Из шести реакторов станции сейчас работают только два. Остальные либо остановлены, либо находится на плановом обслуживании.

О пожаре около Запорожской АЭС стало известно в ночь на 4 марта. В тот же день военнослужащие Вооруженных сил России заняли объект. В настоящий момент оперативный персонал АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями безопасности.

Эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов оценил надежность Запорожской АЭС фразой «выдержит падение Boeing».

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля.