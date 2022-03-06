Данные британских СМИ о мобильных крематориях для армии России оказались фейком

Распространенная в британских изданиях The Telegrapf и Mirror, которые ссылаются на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также в ряде украинских СМИ информация об использовании российской армией на территории Украины мобильных крематориев оказалась очередным фейком.

На опубликованных в СМИ и соцсетях видео демонстрируется грузовик, внутри которого находится нечто похожее на цистерну с пультом управления, в которой якобы и сжигают тела погибших солдат по одному.

В действительности, как выяснила редакция Factcheck.kg, показанная на видео техника — это инсинератор ИН-50.1К, разработанный санкт-петербургской компанией «Турмалин» в 2011 году. Он предназначен для экологически безопасной утилизации биологических отходов I-V классов опасности, сообщает редакция. Данное видео снято в 2013 году компанией-разработчиком и размещено на ее официальном YouTube-канале. В ролике показан процесс сжигания мешка с мусором.

Telegram-канал «Минправды» также сообщает, что опубликованные фото — это кадры из рекламного видео 2015 года петербургской компании, которая представила мобильную установку для сжигания биологических отходов. При этом разработчики уже тогда уточняли, что данная установка не предназначена для сжигания трупов людей.

Стоит отметить, что данные фото и видео мобильного крематория уже не раз становились предметом фейковых сообщений под различными заголовками. Так, напоминает Factcheck.kg, сжигание тел военных с использованием установки приписывалось еще в 2014 году в Донбассе. В 2015-м ее якобы применяли для сжигания санкционных продуктов. В 2021-м в мобильном крематории, по мнению казахстанцев, должны были сжигаться тела вакцинированных от COVID-19.

