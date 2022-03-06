Глава Мюнхенской конференции предложил запретить поставки нефти и газа из России

Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в эфире телеканала ARD предложил ввести запрет на поставки энергоносителей из России в свете ситуации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что Европе необходимо рассмотреть вопрос об эмбарго на закупку нефти и газа. Он добавил, что жители Германии, солидарные с украинцами, поддержали бы подобную инициативу.

«Что мы могли бы сделать, мы должны сделать», — подчеркнул Хойсген, выразив сомнения в возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что власти Германии решили к 2035 году удовлетворять все потребности страны в электроэнергии за счет возобновляемых источников. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал ускоренное расширение мощностей возобновляемых источников энергии ключевым элементом в снижении зависимости страны от поставок российского газа.

