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Глава Мюнхенской конференции предложил запретить поставки нефти и газа из России

Глава Мюнхенской конференции Хойсген предложил запретить поставки энергоносителей из РФ

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в эфире телеканала ARD предложил ввести запрет на поставки энергоносителей из России в свете ситуации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что Европе необходимо рассмотреть вопрос об эмбарго на закупку нефти и газа. Он добавил, что жители Германии, солидарные с украинцами, поддержали бы подобную инициативу.

«Что мы могли бы сделать, мы должны сделать», — подчеркнул Хойсген, выразив сомнения в возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что власти Германии решили к 2035 году удовлетворять все потребности страны в электроэнергии за счет возобновляемых источников. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал ускоренное расширение мощностей возобновляемых источников энергии ключевым элементом в снижении зависимости страны от поставок российского газа.

Марина Совина
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