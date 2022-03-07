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Раскрыты будущие гаджеты Apple

Инсайдер рассказал о новых компьютерах iMac Pro и Mac Pro от Apple в 2023 году

Фото: Mike Segar / Reuters

В 2023 году Apple обновит свои самые производительные компьютеры. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа ссылаются на сообщение авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). В своем Twitter аналитик рассказал, что Apple по неизвестным причинам отложила выпуск своих самых мощных компьютеров до 2023 года. Специалист заявил, что компания намерена обновить компьютеры iMac Pro и Mac Pro. Гаджеты будут работать на базе ARM-чипа от Apple.

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Также из раскрытых Мин-Чи Ко данных следует, что в 2022 году американский IT-гигант представит два новых устройства. В списке фигурирует более производительная модель настольного компьютера Mac mini — в 2020 году Apple выпустила новую версию девайса, которая получила чип M1. Также компания планирует представить внешний монитор с диагональю 27 дюймов. Эксперт считает, что устройство окажется относительно бюджетным, так как не получит подсветки матрицы Mini-LED.

Журналисты заметили, что ранее другой известный аналитик — Росс Янг (Ross Young) — предсказал, что Apple выпустит мощный iMac Pro с ARM-процессором до конца 2022 года. Авторы предположили, что специалисты имели в виду разные модели компьютеров.

Ранее Apple объявила о дате следующей презентации своих продуктов — она состоится 8 марта. Ожидается, что топ-менеджеры компании представят на мероприятии недорогой смартфон iPhone SE третьего поколения, новую версию планшета iPad Air и компьютер Mac.

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Андрей Ставицкий
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