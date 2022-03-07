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Россия предупредила Киев о бесполезности обвинений в срыве гуманитарной операции

Штаб МО РФ заявил, что обвинения Москвы Киевом в срыве гуманитарной операции бессмысленны

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, созданный на базе Национального центра управления обороной РФ, предупредил Киев о бесполезности и бессмысленности попыток обвинить Россию в срыве гуманитарной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что контроль за ее проведением будет вестись во время «режима тишины» при помощи беспилотников. Штаб добавил, что ожидает от руководства городов, которые будут проводить эвакуацию населения, а также от официальных украинских властей конкретных действий.

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«Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны», — подчеркнули в координационном штабе.

Ранее, 6 марта, Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию сообщил https://lenta.ru/news/2022/03/06/evac/ о срыве второй попытки эвакуации мирного населения из Мариуполя. Отмечается, что маршруты были детально проработаны и согласованы с украинской стороной, Россия выполнила все условия по созданию гуманитарного коридора. Однако Киев дезинформировал людей о переносе режима тишины и продолжал обстреливать позиции российских вооруженных сил, утверждает штаб.

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Марина Совина
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