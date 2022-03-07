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В Оттаве заявили о нежелании украинских беженцев оставаться в Канаде

Премьер Канады Фрейзер: украинские беженцы не останутся в стране навсегда

Фото: Pixabay.com

Большая часть украинских беженцев, пожелавших приехать в Канаду, не останутся в этой стране навсегда, рассказал канадский министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

По словам политика, они вернутся назад, когда позволит ситуация. «Одно из первых, что Оттаве сказали в украинско-канадском сообществе, это то, что подавляющее большинство беженцев, которые хотят приехать в это государство, не намерены тут оставаться», — объяснил политик.

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Премьер канады Джастин Трюдо заявил, что власти приступили к реализации программы временного размещения на своей территории иностранных граждан из-за ситуации на Украине. Также Канада направит дополнительное летальное оружие на Украину.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью, по словам российского лидера Владимира Путина, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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