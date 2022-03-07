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В России оценили возможность отключения от мирового интернета

Минцифры заявило РБК об отсутствии планов по отключению России от мирового интернета
Андрей Черненко

Андрей Черненко. Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Российские власти не планируют отключать страну от мирового интернета. Таким образом ведомство прокомментировало телеграммы правительства для государственных органов, которые появились в сети, передает РБК.

В Минцифры объяснили, что разослали госорганам сообщения из-за зарубежных кибератак, которым подвергаются российские сайты. «Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить граждан доступность российских ресурсов», — подчеркнули в ведомстве.

Представители министерства также оценили возможность отключения России от мирового интернета и заявили об отсутствии подобных планов. В разосланных документах содержится «набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами», отметили они.

«В России не планируется отключение интернета изнутри», — заключили в Минцифры.

Ранее Telegram-канал «ЗаТелеком» опубликовал документы, в которых указано, что федеральным и региональным органам власти не позднее 9 марта необходимо представить Минцифры сведения о принадлежащих им ресурсах, о максимальном числе запросов и одновременно работающих пользователей и «о необходимости доступности публичного ресурса за пределами Российской Федерации».

Марина Совина
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