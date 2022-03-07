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В Великобритании предложили отключить Россию от Интерпола

Глава МВД Британии Пател призвала приостановить доступ России к Интерполу в течение недели
Прити Пател

Прити Пател. Фото: UK Parliament/ Jessica Taylor / Reuters

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател предложила Интерполу отключить России доступ системе организации из-за ее специальной операции в Донбассе. Об этом Пател сообщила в своем Twitter.

Пател заявила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии она написала письмо к штаб-квартире Интерпола его исполнительному комитету, в котором призвала принять в течение недели решение по немедленной приостановке доступа России к его системе.

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Глава МВД Британии добавила, что действия России создают прямую угрозу «безопасности физических лиц и международному сотрудничеству правоохранительных органов».

Ранее Пател сообщила, что Украина потребовала исключить Россию из Интерпола. Тогда она подчеркнула, что Лондон поддерживает Киев и намерен содействовать международным усилиям для реализации этого предложения.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он указал, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

Марина Совина
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