В Великобритании предложили отключить Россию от Интерпола

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател предложила Интерполу отключить России доступ системе организации из-за ее специальной операции в Донбассе. Об этом Пател сообщила в своем Twitter.

Пател заявила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии она написала письмо к штаб-квартире Интерпола его исполнительному комитету, в котором призвала принять в течение недели решение по немедленной приостановке доступа России к его системе.

Глава МВД Британии добавила, что действия России создают прямую угрозу «безопасности физических лиц и международному сотрудничеству правоохранительных органов».

Ранее Пател сообщила, что Украина потребовала исключить Россию из Интерпола. Тогда она подчеркнула, что Лондон поддерживает Киев и намерен содействовать международным усилиям для реализации этого предложения.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он указал, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.