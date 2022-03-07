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В МИД рассказали о «новом качестве» отношений с Западом после событий на Украине

Дипломат Тяпкин заявил, что события на Украине изменят качество отношений РФ с ЕС и США

Фото: Pixabay

Директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости рассказал, что по итогу тех событий, которые в настоящее время происходят на Украине, Москву и западные страны ждет «новое качество» отношений. По его словам, отношения России изменятся как с европейскими странами, так и с США и НАТО.

«Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — заявил дипломат.

Ранее в Минобороны России рассказали, что боевики на Украине готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Отмечается, что националистами был заминирован реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте. В ведомстве добавили, что боевики планируют подорвать реактор, обвинив российских военных в якобы нанесенном ракетном ударе.

Марина Совина
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