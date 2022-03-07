Мединский объяснил задержку российско-украинских переговоров

Российская делегация ожидает представителей украинской стороны в Беловежской Пуще, где должен состояться третий раунд переговоров между двумя странами. Об этом заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский, его цитирует ТАСС.

По его словам, украинские переговорщики задерживаются, что стало их «дипломатической традицией». «Мы ждем, мы готовы к переговорам», — сказал он, добавив, что стороны обсудят три блока вопросов, включающее внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.