Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили об отсутствии признаков наращивания военной силы России на Украине

Пентагон: Россия имеет превосходство над Украиной по числу войск и огневой мощи

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Представитель Пентагона заявил об отсутствии признаков наращивания российской военной силы на Украине, пишет РИА Новости.

По информации агентства, США не видят, что Москва готовит дополнительные силы для операции на Украине. Вашингтон также считает, что Россия имеет превосходство над Украиной по числу войск и огневой мощи.

Ранее сообщалось, что завершился третий раунд переговоров России и Украины. Встреча продлилась почти три часа. 28 февраля Москва и Киев провели первый этап переговоров. Они начались примерно в 14:00 по московскому времени и длились около пяти часов. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 3 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины завершились
Украинская делегация забрала привезенные Россией документы для изучения
ООН призвала к расследованию убийства украинского переговорщика Киреева
Москвичи с ностальгией вспомнили «волшебный замок» на востоке столицы
Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях на переговорах с Украиной
США заявили об отсутствии признаков наращивания военной силы России на Украине
Мединский выразил надежду на открытие гумкоридоров с завтрашнего дня
Член делегации Украины рассказал о подвижках по гумкоридам
Делегация Украины покинула Беловежскую пущу
Белорусский политолог рассказал о захвате украинского депутата Шевченко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.