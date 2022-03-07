США заявили об отсутствии признаков наращивания военной силы России на Украине

Представитель Пентагона заявил об отсутствии признаков наращивания российской военной силы на Украине, пишет РИА Новости.

По информации агентства, США не видят, что Москва готовит дополнительные силы для операции на Украине. Вашингтон также считает, что Россия имеет превосходство над Украиной по числу войск и огневой мощи.

Ранее сообщалось, что завершился третий раунд переговоров России и Украины. Встреча продлилась почти три часа. 28 февраля Москва и Киев провели первый этап переговоров. Они начались примерно в 14:00 по московскому времени и длились около пяти часов. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 3 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.