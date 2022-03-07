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Шольц заявил о работе над поиском новых поставок газа в Германию

Канцлер ФРГ Шольц заявил о работе над диверсификацией поставок газа с 2021 года
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Clemens Bilan / Pool / Global Lok Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о работе над поиском новых поставок газа в Германию, помимо российских источников, с 2021 года. Его слова передает РИА Новости.

«Мы уже в прошлом году начали заботиться о том, чтобы у нас было достаточно источников обеспечения из других мест, помимо России», — сказал он. По его словам, работа над диверсификацией поставок ведется на случай, если с российским газом возникли бы сложности. «И мы делаем это неизменно и неустрашимо, это относится к нашим задачам», — добавил канцлер ФРГ.

Ранее Шольц, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что Германия начала отказываться от российского газа. При этом страна еще получает российское голубое топливо, нефть и уголь. По его словам, к 2035 году власти намерены удовлетворять все потребности в электроэнергии с помощью возобновляемых источников.

Марина Совина
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