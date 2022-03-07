В Госдуме спецоперацию России сочли «спасением Крыма от украинского вторжения»
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет счел спецоперацию России на Украине «спасением Крыма от украинского вторжения». Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент России, приняв решение о начале специальной операции на Украине, в очередной раз спас наш Крым и Донбасс от неминуемого вторжения со стороны украинской армии и группировок националистов, фактически сработав на упреждение», — заявил парламентарий.
По мнению Шеремета, в планах Украины присутствует возвращение контроля над полуостровов, и вопрос стоял лишь в сроках реализации. Депутат заключил, что крымчане благодарны главе государства, который оберегает мир и покой граждан.
24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.