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В Госдуме спецоперацию России сочли «спасением Крыма от украинского вторжения»

Депутат ГД Шеремет заявил, что Путин «спас Крым от украинского вторжения», начав операцию

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет счел спецоперацию России на Украине «спасением Крыма от украинского вторжения». Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент России, приняв решение о начале специальной операции на Украине, в очередной раз спас наш Крым и Донбасс от неминуемого вторжения со стороны украинской армии и группировок националистов, фактически сработав на упреждение», — заявил парламентарий.

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По мнению Шеремета, в планах Украины присутствует возвращение контроля над полуостровов, и вопрос стоял лишь в сроках реализации. Депутат заключил, что крымчане благодарны главе государства, который оберегает мир и покой граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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