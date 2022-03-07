Кадыров призвал НАТО и ООН вмешаться в ситуацию c гумкоридорами на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что НАТО, ОБСЕ и ООН следует вмешаться в ситуацию с гумкоридорами на Украине. Об этом он написал в своих социальных сетях, передает РИА Новости.

Кадыров призвал международные организации повлиять на сложившуюся на Украине ситуацию. Он отметил, что представители НАТО, ОБСЕ и ООН, которые на словах так сильно переживают за мир во всем мире, в последние дни только и говорят о гуманитарном коридоре для мирных граждан. Теперь же когда Россия организовала и предоставила такую возможность, то им не дают воспользоваться ни местным жителям, ни иностранцам, подчеркнул глава Чечни.

«Вмешайтесь в ситуацию со своими людьми, иначе ответственность за их будущее лежит на вас», — добавил он.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский выразил надежду на то, что с завтрашнего дня, 8 марта, заработают гуманитарные коридоры. По его словам, украинская сторона дала в этом заверения. Мединский также отметил, что Россия поставила ребром вопрос об их открытии во время переговоров с Украиной.

