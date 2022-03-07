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Доктор Мясников назвал средство для преодоления сильнейшего стресса

Доктор Мясников посоветовал мобилизовать внутренние силы в условиях сильнейшего стресса

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В условиях сильнейшего стресса нужно набраться терпения и мобилизовать внутренние силы, чтобы защитить себя от его негативных последствий. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что стресс губителен для здоровья и этот факт давно нашел свое подтверждение в медицине. Переживания могут вызвать нарушения иммунитета, снизить сопротивляемость организма к острым и хроническим инфекциям, выработку антител, в том числе и в ответ на вакцины. Мясников посоветовал в первую очередь для преодоления стресса осознать свершившееся как факт.

«Понять, что то, что произошло, уже произошло. Обратно время не повернуть. И теперь надо просто с достоинством пережить то, что нам выпало», — считает доктор, отмечая, что слезами делу не поможешь, а истерика только усугубит болезнь.

«Первый шок пройдет, мы восстановимся и все будет хорошо!» — выразил уверенность Мясников.

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Любовь Ширижик
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