Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений Запада и России

Страны запада не могут исходить из возможности того, что отношения с Россией можно будет нормализовать, как после воссоединения Крыма с РФ. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его слова передает ТАСС.

«Мир, несомненно, меняется. Полагаю, что после вторжения на Украину нам нельзя исходить из того, что возможно возвращение к статус-кво, новая нормализация», — заявил политик.

По его словам, в связи с изменившейся ситуацией Западу необходимо задуматься о коллективной безопасности.

Ранее Борис Джонсон заявил, что НАТО не станет участником конфликта на Украине, ни одна из стран Североатлантического альянса не направляла на территорию бывшей советской республики свои боевые подразделения. Кроме того, он отметил, что государства НАТО не испытывают враждебности в отношении граждан России.