Джонсон отверг возможность участия НАТО в конфликте на Украине

НАТО не станет участником конфликта на Украине, ни одна из стран Североатлантического альянса не направляла на территорию бывшей советской республики свои боевые подразделения. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для New York Times.

«Ни один союзник не направил боевые подразделения на Украину», — написал он.

Вместе с тем он отметил, что государства НАТО не испытывают враждебности в отношении граждан России и «не имеют желания» ставить под сомнение «величие страны и мировой державы».

Ранее сообщалось, что Джонсон представил план действий по Украине и предложил международному сообществу к нему присоединиться. Документ состоит из шести пунктов и предполагает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для поддержки Украины, предоставление Киеву помощи в защите территории, максимально возможное давление на Москву, предотвращение «ползучей нормализации» действий России на Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но только при условии полного участия «легитимного украинского правительства», а также проведения срочной кампании укрепления безопасности во всем Евроатлантическом регионе.