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Джонсон предложил план действий по Украине

Премьер-министр Великобритании Джонсон предложил план действий по Украине из 6 пунктов
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и предложил международному сообществу к нему присоединиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

Разработанный Джонсоном план состоит из шести пунктов и предполагает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для оказания поддержки Украины, предоставление Киеву помощи в защите украинской территории, максимально возможное давление на Москву, предотвращение «ползучей нормализации» действий России на Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но только при условии полного участия «легитимного украинского правительства», а также проведения срочной кампании укрепления безопасности во всем Евроатлантическом регионе.

Как считает британский премьер, западные страны и международное сообщество в целом должны поддержать эти предложения. Джонсон намерен обсудить на следующей неделе данную инициативу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и своим нидерландским коллегой Марком Рютте, которые посетят Лондон в понедельник, 7 марта.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США решили подготовить план на случай изгнания президента Украины Владимира Зеленского и его работы из Польши. По их данным, администрация США рассматривает возможность, при которой Зеленский возглавит правительство Украины «в изгнании» в Польше. Страны Запада готовятся оказывать ему помощь и уже сейчас закладывают основу для признания этой структуры в качестве законного правительства республики, пояснил собеседник. По его словам, правительство могло бы руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие, против российских военнослужащих.

Марина Совина
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