США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского

США решили подготовить план на случай изгнания президента Украины Владимира Зеленского и его работы из Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным источников, администрация США рассматривает возможность, при которой Зеленский возглавит правительство Украины «в изгнании» в Польше.

Страны Запада готовятся оказывать ему помощь и уже сейчас закладывают основу для признания этой структуры в качестве законного правительства республики, пояснил собеседник. По его словам, правительство могло бы руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие, против российских военнослужащих.

При этом издание отмечает, что Россия может расценить «поддержку правительства Зеленского, действующего в Польше» как нападение со стороны альянса. Также в материале говорится, что сейчас в Госдепе и Пентагоне рассматривают дальнейшие действия на случай «возможного захвата Киева Россией».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину и эвакуировался в Польшу. По словам Володина, депутаты Верховной Рады Украины не могут попасть в резиденцию Зеленского во Львове.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.