Володин заявил об эвакуации Зеленского в Польшу
Спикер Госдумы Володин заявил об эвакуации президента Украины Зеленского в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину и эвакуировался в Польшу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, депутаты Верховной Рады Украины не могут попасть в резиденцию Зеленского во Львове.
В четверг, 3 марта, президент Украины эмоционально обратился к президенту России Владимиру Путину. Он просил российского лидера лично провести с ним переговоры, подчеркнув, что готов обсудить любые темы, в том числе и статус Донбасса.
СМИ сообщили, что вечером 3 марта Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, рядом с которой шли бои, а также другие вопросы.