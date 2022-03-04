Володин заявил об эвакуации Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину и эвакуировался в Польшу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, депутаты Верховной Рады Украины не могут попасть в резиденцию Зеленского во Львове.

В четверг, 3 марта, президент Украины эмоционально обратился к президенту России Владимиру Путину. Он просил российского лидера лично провести с ним переговоры, подчеркнув, что готов обсудить любые темы, в том числе и статус Донбасса.

СМИ сообщили, что вечером 3 марта Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, рядом с которой шли бои, а также другие вопросы.