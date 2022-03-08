Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Физики создали имитацию черной и белой дыры

Физики США создали аналоговые черную и белую дыры из нелинейного оптического материала

Изображенние: phys.org

Физики Университета штата Луизиана (США) создали имитацию черной дыры, связанной с белой дырой, с помощью нелинейного оптического материала, способного воспроизводить эффект горизонта событий и излучения Хокинга. Они подтвердили, что между излучением и внутренней частью черной дыры существует квантовая запутанность. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Известно, что с учетом квантовых эффектов черная дыра постепенно испаряется, испуская излучение Хокинга и теряя массу. При этом частицы, покидающие окрестности горизонта событий, квантово запутаны с недрами самой черной дыры. Однако это невозможно проверить на астрофизических черных дырах, поскольку слабое излучение Хокинга перекрывается другими яркими источниками излучения.

Было установлено, что спонтанное образование запутанных частиц Хокинга происходит в любой системе, которая может поддерживать эффективный горизонт событий. Такие системы обычно подпадают под определение «аналоговых гравитационных систем». Серьезные экспериментальные исследования аналоговых гравитационных систем, состоящих из конденсата Бозе-Эйнштейна, нелинейных оптических волокон или даже проточной воды, ведутся уже более десяти лет.

Исследователи показали, что, освещая аналоговые горизонты событий фотонами с определенными квантовыми состояниями, можно усиливать запутанность в излучении Хокинга. В качестве примера ученые применили эту концепцию к конкретному случаю пары аналоговых бело-черных дыр, имеющих общую внутреннюю часть и созданных в нелинейном оптическом материале.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Россия объявила время начала «режима тишины» для выхода мирных жителей
Генсек ОПЕК призвал перестать политизировать поставки нефти
Зеленский отозвал украинских миротворцев
Мэр Львова попросил помощи в размещении беженцев
Каскадер рассказала о влиянии спорта на эмоциональную стабильность
Зеленский пообещал продолжать переговоры с Россией до достижения результата
Путин указал на отправку на Украину только профессиональных военных
Путин заявил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет
Басков прокомментировал свой заочный арест украинским судом
Кулеба подтвердил дату встречи с Лавровым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.