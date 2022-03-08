Зеленского наградили государственным орденом Чехии
Президент Чехии Милош Земан наградил украинского лидера Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на чешское ТВ.
По информации агентства, Зеленский был удостоен высшей государственной награды Чехии — ордена Белого Льва. Земан сообщил, что «решил пойти навстречу пожеланиям» и поэтому наградил президента Украины. Известно, что в рамках торжественной церемонии также проходил сбор средств в поддержку страны.
Ранее сообщалось, что чешское правительство одобрило передачу Украине на безвозмездной основе оружия и боеприпасов на сумму 17 миллионов крон (около 731 тысячи долларов). Оружейные заводы приготовились передать Киеву пулеметы, автоматы, винтовки и более 100 тысяч патронов.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями и начали оказывать финансовую и военную помощь Киеву.