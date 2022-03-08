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Премьер-министр Израиля созвонился с Путиным

Премьер Израиля Беннет обсудил с Путиным третий раунд российско-украинских переговоров

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во вторник, 8 марта, созвонился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В ходе беседы Путин и Беннет обсудили различные аспекты ведущейся Россией спецоперации в Донбассе. Вместе с тем, глава государства прокомментировал итоги состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда российско-украинских переговоров. Отмечается, что представители двух стран договорились продолжить диалог по данному вопросу.

Ранее президент Владимир Путин заверил, что российские солдаты-срочники и резервисты отсутствуют на Украине.

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Варвара Кошечкина
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