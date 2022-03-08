Опубликованы кадры переправы колонны ВС РФ через водную преграду на Украине

Обнародованы кадры переправы колонны ВС РФ через водную преграду в ходе специальной операции на Украине по защите Донбасса. Видеозапись опубликовал телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

На кадрах видно, как техника и бронетехника с обозначениями «V» едет через реку по понтонной переправе, ее наводят специалисты понтонно-мостового отряда. Точная дата и место съемки остаются нераскрытыми.

Помимо этого, на кадрах в отдалении можно заметить разрушенный мост. Есть также участки местности, пострадавшие от пожаров.

Ранее Министерство обороны России сообщило о встрече своих представителей с членами ООН по гуманитарной ситуации на Украине. В ходе встречи стороны обсудили алгоритм взаимодействия для решения гуманитарных задач на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).