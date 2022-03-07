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В Минобороны России сообщили о прошедшей встрече с ООН по ситуации на Украине

Минобороны РФ сообщило о прошедшей встрече с ООН по гуманитарной ситуации на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило о встрече своих представителей с членами ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оборонном ведомстве.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергеем Шойгу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, 7 марта в городе Москва проведена первая встреча представителей Минобороны РФ и Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

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В ходе встречи, отметили в Минобороны, был обсужден алгоритм взаимодействия сторон, которые используется при решении гуманитарных задач на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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