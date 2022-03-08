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Соловьев прокомментировал блокировку каналов на YouTube

Журналист Соловьев заявил, что, несмотря на блокировку каналов на YouTube, выйдет в эфир
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал блокировку своих каналов на YouTube. Об этом он написал в своем Telegram

Несмотря на блокировку аккаунтов, Соловьев пообещал выйти в прямой эфир через несколько часов. «Выйдем несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google», — заявил он.

Ранее YouTube заблокировал каналы «Соловьев Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков в рекламе. Регулятор заявил, что подобные рекламные сообщения появляются на YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российских юзеров «искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений». После этого Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.

Марина Совина
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