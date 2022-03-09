Клиенты Сбера могут оформить кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ

С 8 марта 2022 года розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов в рамках 106-ФЗ. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Воспользоваться ею могут заемщики, чей доход за месяц до даты обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30 процентов, и они могут подтвердить официальными документами снижение дохода. Срок действия программы — до 30 сентября 2022 года.

Также в Сбере существует собственная программа реструктуризации, с ее условиями можно ознакомиться по ссылке.

