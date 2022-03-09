Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Клиенты Сбера могут оформить кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ

Розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов в рамках 106-Ф

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С 8 марта 2022 года розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов в рамках 106-ФЗ. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Воспользоваться ею могут заемщики, чей доход за месяц до даты обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30 процентов, и они могут подтвердить официальными документами снижение дохода. Срок действия программы — до 30 сентября 2022 года.

Также в Сбере существует собственная программа реструктуризации, с ее условиями можно ознакомиться по ссылке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о готовившемся Киевом наступлении в Донбассе
Россиян предупредили о самом легком для взлома типе замков
Еще несколько десятков людей смогли выехать из окруженного Мариуполя
США впечатлились работой Starlink на Украине
Россиянина оштрафовали за фейковый ролик о Вооруженных силах РФ
Три человека погибли при взрыве на российском заводе
Mothercare приостановит продажи в России
В МИД выразили сожаление из-за «тотальной экономической войны» ЕС против России
В Госдуме предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП
Российская лыжница Непряева рассказала об угрозах от норвежцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.