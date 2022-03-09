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США признались в давлении на страны мира ради введения санкций против России

Нуланд заявила, что Вашингтон поручил послам США призвать страны к санкциям против России

Фото: Sarahbeth Maney / Reuters

Госдепартамент США поручил американским послам в разных странах мира оказывать давление на местные правительства, чтобы те присоединились к санкциям в отношении России. Об этом заявила замглавы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд, цитату приводит «Интерфакс».

«Мы оказываем давление на каждую страну, с которой мы разговариваем, не только на уровне президента или госсекретаря, но и на всех уровнях Госдепартамента. Каждый из наших послов проинструктирован, что он должен работать с принимающей страной, чтобы попытаться заставить ее действовать в соответствии с санкциям США, ЕС и союзников в той степени, в какой она может и готова осудить Россию», — призналась Нуланд.

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По ее словам, Вашингтон и сейчас продолжает оказывать давление на несколько крупных стран, которые до сих пор не ввели санкции против России. В частности, речь идет о Китае, до сих пор придерживающемся нейтральной позиции. Позиция Пекина по ситуации на Украине неприемлема в нынешней обстановке, считает Нуланд.

Виктория Кондратьева
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