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Российского кондитера задержали в Москве за убийство

В Москве российский кондитер в ходе ссоры толкнул главу компьютерной фирмы и убил его

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве был задержан подозреваемый в убийстве россиянин. Об этом в среду, 9 марта, в своем Telegram-канале сообщает «МK».

По данным издания, убийству предшествовала ссора между кондитером-кассиром и 42-летним главой компьютерной фирмы. В какой-то момент мужчина толкнул оппонента и тот упал, а также ударился головой о твердую поверхность. В результате потерпевший скончался на месте. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

30 ноября сообщалось о задержании в Ленинградской области 44-летней россиянки, обвиняемой в убийстве своего сожителя по неосторожности.

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Владимир Седов
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