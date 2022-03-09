Ученые оценили опасность американских биолабораторий на Украине

Микробиолог Никулин назвал преступлением деятельность США в биолабораториях Украины и СНГ

Наличие биолабораторий, существование которых признала замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, является военным преступлением и нарушает конвенцию о биологическом и токсинном оружии, которую американская сторона подписала в 1972 году. Об этом в разговоре с News.ru заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, микробиолог Игорь Никулин.

По его словам, американцы якобы с 1999 года создают «этнически специфичное» биологическое оружие нового поколения. В лабораториях на Украине они собирают биоматериал наций, проживающих в России, по заданию тогдашнего директора ЦРУ Джорджа Тенета. Никулин уверен, что на создание вирусов из бюджета США с тех пор выделяется «около двух миллиардов долларов ежегодно».

«Там работы велись по трем направлениям: изучение эпидемиологической обстановки в районе будущего квартирования войск НАТО и США, второе направление — изучение генотипа славян, и третье — усиление патогенности с помощью методов синтетической биологии», — рассказал ученый, оценивая опасность американских биолабораторий на Украине.

Никулин отметил, что подобные лаборатории организованы на территориях всех стран СНГ. По его мнению, российским военным необходимо взять их под контроль и предоставить доказательства Совету ООН и международному суду в Гааге, поскольку организацию биолабораторий можно расценивать как военное преступление. «Это угроза всему человечеству, по большому счету, а как быстро распространяются инфекции, мы увидели на примере ковида», — подчеркнул он.

Доктор химических наук Леонид Ринк, в свою очередь, добавил, что эти лаборатории являются источником коронавирусной инфекции. «Они [США] взяли их на финансирование по всему СНГ, не только на Украине, и развивали там новые виды вирусов, в том числе и ковид», — сказал он.

Ранее разработку биологического оружия на Украине подтвердила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она выразила опасения, что российские военные возьмут эти лаборатории под контроль. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все опасные вещества в этих лабораториях уничтожены.