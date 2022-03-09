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Политолог назвал возможный итог встречи глав МИД России и Украины

Политолог Баширов заявил о слабой позиции Киева перед встречей Лаврова и Кулебы
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба . Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Возможным итогом встречи глав министерств иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы может стать обеспечение работы гуманитарных коридоров, считает Марат Баширов. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Если министры подтвердят необходимость создания гуманитарных коридоров, это будет хороший результат. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что операция не ведется против мирного населения, российская сторона заинтересована в том, чтобы никто не страдал в зоне этих действий», — считает он.

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Как заявил Кулеба, Киев проводит серьезную работу перед встречей с Лавровым, чтобы переговоры прошли эффективно. По его словам, в Анталье будут обсуждаться три темы: прекращение огня, освобождение территорий и решение гуманитарных вопросов. При этом он добавил, что не возлагает больших надежд на переговоры. По мнению Баширова, эффекта не будет, если Украина не согласится выполнять условия России.

«Кулеба забыл назвать те условия, которые выдвигала Россия. Это не одностороннее движение, а двухстороннее, поэтому если он хочет обсуждать только эти вопросы, то результата не будет. Российские требования известны — либо так, либо никак. Сейчас у Киева очень слабые позиции, вообще идет речь о том, что этот режим может пасть и появится совсем другая власть», — отметил политолог.

Они всячески будут избегать этого обсуждения, но от этого наши требования никуда не исчезнут. Можно бегать от них какое-то время, но в конечном итоге окажется, что другие люди будут обсуждать эти вопросы

Марат БашировПолитолог

Встречу глав МИД России и Украины на полях Анталийского дипломатического форума в Турции подтвердила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Переговоры пройдут с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

7 марта в Беловежской Пуще прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины. Он продолжался около трех часов. Представитель российской стороны Владимир Мединский заявил, что ожидания Москвы не оправдались.

В свою очередь, член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.

Требования Москвы озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Украина должна признать Крым частью России, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, Киев должен внести изменения в конституцию и отказаться от вступления в какой-либо блок.

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Мария Сметанина
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