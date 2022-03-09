Трое мужчины задержаны за жестокое убийство 20-летней россиянки

В Ленинградской области задержаны трое мужчин из ближнего зарубежья, подозреваемые в жестоком убийстве 20-летней россиянки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 сентября 2021 года мужчины похитили девушку и вывезли ее на автомобиле в районе деревни Мяглово, где дважды выстрелили в нее из травматического пистолета. Позже ее до смерти забили, нанеся несколько ударов металлическим предметом по голове. После расправы трое мужчин 26,28 и 48 лет скрылись с места преступления.

Тело жертвы было найдено в октябре 2021 года. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако в ходе грамотно спланированной совместной работы следователей-криминалистов и сотрудников полиции удалось установить причастных к преступлению лиц.

По ходатайству следствия суд арестовал и отправил всех троих на время расследования в СИЗО.

18 января сообщалось, что суд в Коми приговорил россиянина к 21 году колонии строгого режима за убийство 17-летней девушки.

