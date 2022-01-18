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Россиянин получил 21 год колонии за убийство 17-летней девушки

За убийство 17-летней девушки жителя Коми осудили на 21 год тюрьмы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Суд в Коми дал россиянину 21 год колонии строгого режима за убийство 17-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 18 января, сообщили в прокуратуре республики Коми.

По данным ведомства, весной 2016 года мужчина подвозил голосовавшую на дороге девушку. В процессе поездки они поссорились, в какой-то момент водитель остановил авто и избил пассажирку до смерти.

Жертва долгое время считалась без вести пропавшей, так как преступник расчленил тело и спрятал фрагменты. Однако, этот приговор и это убийство не первые для него — в 2015 году он при аналогичных обстоятельствах в Костромской область подвозил и убил девушку-подростка, после чего спрятал тело. В 2018 году за это преступление он получил 12 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Именно после раскрытия преступления в Костромской области следователи обратили внимание на схожесть этих убийств. Тщательно проверив подозреваемого на предмет причастности к убийству в Коми, следователи смогли доказать, что преступник — один и тот же человек.

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Леонид Микуляк
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