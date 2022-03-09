Минобороны показало обнаруженное на ЗАЭС оружие нацгвардии Украины

Минобороны показало оружие и боеприпасы, оставленные бойцами нацгвардии Вооруженных сил Украины после взятия Росгвардией контроля над Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Видеозапись публикует РИА Новости.

На опубликованных кадрах видны пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО. По словам представителя Росгвардии, на территории ЗАЭС, в том числе на энергобооках было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов нацгвадии Украины. Более 500 единиц конфисковано.

«В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что огневые точки были расположены в том числе на самих энергоблоках, стрельба по российским войскам велась также из административных корпусов. Все оружие после его сдачи нацгврардейцами Украины перемещено в охраняемое помещение.

Представитель Росгвардии заверил, что персонал станции работает штатно, охранявшие объект бойцы Нацгвардии Украины сдали оружие и отпущены домой, ситуация находится под полным контролем.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.