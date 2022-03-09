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«Яндекс.Дзен» объявил об ограничении доступа для иностранцев

Платформа «Яндекс.Дзен» будет доступна только для российских пользователей

Фото: Алексей Бычков / Globalllokpress.com

Платформа «Яндекс.Дзен» объявила об ограничении доступа к контенту для иностранных пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

С 9 марта платформа будет доступна только для российских пользователей. «В условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации на других языках для пользователей из зарубежных стран», — объяснили в компании решение об ограничении доступа к платформе.

5 марта «Яндекс.Дзен» изменил принцип формирования новостной ленты. Теперь пользователи видят исключительно контент тех авторов, на которых ранее подписались. «Яндекс.Дзен» дает рекомендации о выборе каналов только новым пользователям, которые позже могут настроить ленту по своим предпочтениям. Тогда изменения также объяснили объемами контента и меняющимся контекстом.

Ранее стало известно о нововведении социальной сети Instagram. Сообщалось, что платформа перестанет показывать информацию о подписках российских и украинских пользователей. По словам представителей компании, меру ввели для «защиты сообщества в России и на Украине».

Асель Минбаева
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